71° Festival di Sanremo: Zlatan Ibrahimovic racconta il suo rocambolesco arrivo all'Ariston “Come in un film” (Foto)

L'aneddoto sul rocambolesco arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Teatro Ariston tiene banco da ieri sera sui media nazionali, anche se con il dispiacere del silenzio generale sulla vittima dell'incidente sull'autostrada.

Il tema è stato discusso anche questa mattina in conferenza stampa, quando Zlatan ha ricordato nuovamente l'accaduto paragonandolo a un film. Qualche perplessità sul tema sicurezza sia per questioni calcistiche che per il rischio contagio per la vicinanza fisica con chi lo ha portato in moto.