Festival di Sanremo: dopo il caso Irama facciamo il punto sui tamponi, oltre 400 al giorno. Intervista a Stefano Ferlito (Video)

E’ Irama il primo ad essere stato bloccato dal Covid al Festival di Sanremo, tra i cantanti in gara. Dopo aver scoperto un componente del suo staff positivo, infatti, è stato deciso di sospendere la sua esibizione. ‘Ripescato’ con l’ok di tutti gli altri e proposto con un video, non potrà però esibirsi nel rispetto delle normative nazionali, come spiegato dal Dottor Stefano Ferlito, Direttore sanitario del 118 imperiese e responsabile medico dell’Ariston durante il Festival.

“Il motivo per cui Irama non può partecipare è perché, come prevede la Legge, una persona che è stata a contatto con un positivo deve essere messa in quarantena per 10 giorni e poi essere nuovamente sottoposta a tampone, sempre che nel frattempo non si manifesti la malattia”.

Una settimana che, seppur molto difficile e con il ‘caso’ Irama a parte, sta andando abbastanza bene: “La stiamo gestendo nel miglior modo possibile e stiamo facendo i tamponi agli artisti negli alberghi, per evitare eventuali assembramenti qui. Andiamo avanti in un Festival diverso e inaspettato anche in questa gestione, inedita per noi”.

Stefano Ferlito è il medico dell’Ariston durante il Festival ed è stato abituato a gestire piccole situazioni mentre quest’anno si trova a gestire tutto il sistema dei tamponi: “Da un punto di vista umano è delicata, visto che il test è pur sempre una manovra invasiva, senza dimenticare l’attesa del referto. Nella quotidianità ci possono essere pazienti asintomatici e anche questa deve essere gestita nel migliore dei modi”.

Sono circa 400 al giorno i tamponi che vengono eseguiti in questa settimana, anche perché le persone a Sanremo sono decisamente aumentate. Ferlito ha anche confermato che Amadeus e Fiorello stanno ricevendo il regolare tampone ogni 72 ore così come la bellissima Elodie: “Il sistema – ha detto Ferlito – messo in campo da Rai e Asl 1 Imperiese sta reggendo. Tutti i partecipanti accettano volentieri il test, anche perché, chi non lo fa non entra all’Ariston. Situazione analoga per Laura Pausini che, prima di entrare è stata sottoposta al tampone”.