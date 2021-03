Sanremo: il presidente della Regione in hotel al 'Nazionale' prima della premiazione all'Ariston (Foto)

Breve sosta all'hotel Nazionale, per la cena e quindi lo spostamento al teatro Ariston, per il Presidente della Regione Giovanni Toti che, questa sera, premierà sul palco il vincitore della categoria giovani.

Prima dell'ingresso in hotel un breve colloquio con il Questore, Pietro Milone. Il presidente aveva incontrato, nel tardo pomeriggio, il Direttore Generale dell'Asl 1, in ospedale a Sanremo e, questa sera, dopo la premiazione, dormirà nuovamente al 'Nazionale', per poi rientrare domattina a Genova.

(Foto di Tonino Bonomo)