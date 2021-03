Sanremo: prima l'annuncio sui social poi la mancata chiusura alle 18, serata di protesta in via Corradi (Foto e Video)

Lo aveva annunciato sui propri profili social e lo ha fatto. Il titolare del bar ‘Wine Not’ di via Corradi a Sanremo ha tenuto aperto oggi dopo le 18 e sarebbe intenzionato a ad aprire anche domani, nonostante le disposizioni nazionali dettate dal Dpcm e dalle ordinanze della Regione.

Questa sera, poco dopo le 18, in molti si sono dati appuntamento dentro e davanti al locale che ha deciso di non chiudere, nonostante le disposizioni.

Sul posto sono intervenute le forze di Polizia e, successivamente, della Municipale. A ‘supporto’ del titolare del locale anche alcuni esponenti del Movimento per le Imprese e, in questo momento, gli agenti della Polizia Locale stanno facendo le verifiche del caso. Non è escluso che possano essere elevati alcuni verbali, sia al titolare del locale che agli avventori, molti dei quali senza mascherina.

Alla fine sono stati elevati 6 verbali da 400 euro (che sono ridotti a 280 se pagati entro 5 giorni), sia dalla Polizia che dalla Municipale.