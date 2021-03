Raggiunta la somma di donazioni per la realizzazione della 'Stanza per gli Abbracci' in memoria di Monica Ligustro

La solidarietà è più contagiosa del virus, cita il post Facebook di ACEB con cui Stefano Urso comunica con grande soddisfazione che la somma per l’acquisto della “stanza degli abbracci” è stata raggiunta, è stata ordinata ed entro fine mese arriverà. Il sogno di Monica Ligustro, di donare questo spazio per gli abbracci e per l’affetto verso i propri cari, sarà realizzato.

La stanza verrà donata alla Casa Rachele Zitomirski di Vallecrosia proprio come Monica avrebbe voluto. Acquistato inoltre, siccome la cifra preventivata è stata superata grazie alla generosità delle donazioni, un monitor multiparametrico donato alla Croce Verde Intemelia.

Ancora moltissime offerte stanno giungendo e la prossima donazione riguarderà un defibrillatore automatico che sarà posizionato nella pista ciclabile di Camporosso all’interno di una teca termica con allarme. Il tutto sempre in memoria di Monica.

Per effettuare donazioni a offerta libera consultare QUI.