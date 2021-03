Sopralluogo del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, insieme all’Assessore Stefano Gnutti, ieri mattina in Piazza della Stazione dove il progetto prende forma diventando sempre più concreto.

Completate le aiuole in 'corten' sul lato mare mentre procedono i lavori inerenti alla posa della nuova pavimentazione. La città prosegue nelle sue opere in modo da farsi bella per cittadini e visitatori di tutto il mondo, quando sarà nuovamente possibile viaggiare.