Zona arancione rinforzata su Sanremo: Toti "Le misure prese per il Festival creeranno una safe area Covid"

"Stasera si svolge la prima serata del Festival di Sanremo e questo evidentemente non ci ha impedito di prendere delle decisioni più appropriate per salvaguardare la salute dei cittadini e ci mancherebbe altro".

Così Giovanni Toti, il presidente di Regione Liguria in un passaggio a margine della presentazione delle nuove misure regionali anti Covid, la zona arancione rinforzata, estesa anche sul territorio di Sanremo e comuni limitrofi, a partire da giovedì (LINK). Nuove importanti restrizioni nella settimana clou per la città dei fiori, quella del Festival di Sanremo.



Secondo il presidente le misure contenute nella nuova ordinanza non andranno a incidere sulla kermesse. "Siamo certi che le misure di sicurezza prese intorno a quello che non è più un teatro (l'Ariston) ma uno studio televisivo, in una bolla assoluta di sicurezza, non incida su tutto questo. Anzi al contrario può creare una safe area rispetto al Covid che speriamo possa aiutare e non certo peggiorare la situazione" - conclude Toti.