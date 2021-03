Sanremo: scattati questa mattina i controlli della Municipale per chi arriva dal distretto ventimigliese (Foto e Video)

Sono scattati questa mattina, agli ingressi Ovest di Sanremo, i controlli predisposti dalla Polizia Municipale per evitare gli accessi dal distretto socio-sanitario ventimigliese.

Da ieri, infatti, i residenti della zona più a ponente della nostra provincia tra Ventimiglia e Bordighera, non possono spostarsi nel distretto sanremese (Ospedaletti-Santo Stefano al Mare) e, visto l’inizio del Festival, è stato deciso di acuire i controlli per evitare che ci sia l’ingresso di persone non autorizzate.

I controlli non hanno visto riscontrare violazioni per quanto riguarda gli arrivi dal distretto ventimigliese mentre sono gli stranieri a tentare spesso di arrivare a Sanremo, con circa il 20% delle verifiche che portano a sanzioni e obblighi di rientri.

Ovviamente rimane la possibilità, per chi lavora e per chi ha comprovate esigenze, di potersi spostare regolarmente. Le verifiche proseguiranno per tutta la giornata, sia sull’Aurelia che sull’autostrada.