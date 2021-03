Il Festival di Sanremo 2021 sceglie Suzuki e la sua tecnologia Hybrid . Nella nostra provincia le troviamo da Auto Jap

Il 2 marzo prenderà il via la 71a edizione del Festival della Canzone Italiana, che si svolgerà a Sanremo da martedì 2 a sabato 6 marzo e, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, vedrà nuovamente coinvolta Suzuki come Auto Ufficiale della manifestazione.

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo è l’evento più amato e più seguito dagli italiani, con un altissimo seguito anche sui social network. Per l’edizione 2021 si prevede un impatto mediatico ancora più rilevante, perché mai come quest’anno è alta l’attesa, di tutti, per assistere ad uno spettacolo che vedrà, tra i grandi protagonisti, tanti celebri artisti, super ospiti e soprattutto la grande musica italiana. Garanzia di qualità e professionalità, è la confermatissima presenza di Amadeus sul palco dell’Ariston nella duplice veste di conduttore e di Direttore Artistico.

La tecnologia ibrida come forma d’arte

Il Festival è, per sua natura, il luogo in cui i cantanti e le stelle della musica internazionale esprimono la massima creatività e Suzuki condivide questa virtù in quanto riproduce, in questo contesto, il quadro ideale per valorizzare il suo approccio unico al tema della mobilità sostenibile.

Non poteva che essere la tecnologia Hybrid di Suzuki la grande protagonista del Festival. Come veri artisti, i tecnici Suzuki escono dagli schemi precostituiti e pensano in modo innovativo, arrivando a proporre una gamma all’avanguardia sui fronti del downsizing e della ibridazione.

Così come avviene in un duo ben assortito, la tecnologia Suzuki Hybrid vede i motori termici e quelli elettrici interagire sui vari modelli con sincronismi perfetti, in modo da ottenere alte performance in fatto di prestazioni ed efficienza sulla riduzione di consumi di carburante e delle emissioni nocive.



Uno spettacolo indimenticabile

La 71a edizione del Festival della Canzone Italiana si svolgerà dal 2 al 6 marzo prossimi, nel leggendario Teatro Ariston di Sanremo. Quest’anno, l’assenza della cornice mondana del pubblico renderà ancora di più la musica protagonista assoluta della scena.

Presentatore delle cinque serate Amadeus, che, assieme ai suoi ospiti, si alternerà sul palco con i 26 Campioni e le 8 Nuove Proposte in gara, dando vita a uno spettacolo coinvolgente, ripreso da media e social network.

Grande visibilità

Suzuki porterà sul palco del Festival di Sanremo la gamma 100% ibrida e incentivata e sarà presente anche all’interno dei programmi AnteprimaFestival e PrimaFestival, le strisce quotidiane che precederanno la messa in onda della kermesse canora, trasmesse su Raiuno a partire dal 27 febbraio e fino al 6 marzo, giorno della grande finale. Una Vitara Hybrid 1.4 Boosterjet 4WD in allestimento Starview con livrea bicolore Rosso Marrakech e tetto nero e una Ignis Hybrid 1.2 Top automatica di colore Blu Azzorre saranno le auto guidate in alcune clip dai tre conduttori, ovvero Giovanna Civitillo, Valeria Graci e l’eclettico intrattenitore Giovanni Vernia.



Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è un costruttore di automobili, motocicli e motori fuoribordo.

Nel settore automobilistico Suzuki è all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO), con 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car.

Suzuki nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili.

Nel 1920, il laboratorio Suzuki Loom Works diventa Suzuki Loom Manufacturing Co. e nel 1952 viene introdotta la prima bicicletta motorizzata, la Power Free.

Nel 1954 Suzuki diventa Suzuki Motor Corporation Ltd. e nel 1955 nasce Suzulight, la prima automobile, seguita nel 1965 dal primo motore fuoribordo, il D55, nel 1970 da Jimny LJ10, il primo 4x4 e, nello stesso anno, dal mini MPV Carry L40V, 100% elettrico.

Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita puntando su tecnologia, affidabilità, design e innovazione.

In provincia di Imperia il concessionario è Auto Jap Via Dott. Augusto Armelio, 19, 18100 Imperia IM - 0183 710931 . https://www.autojap.it/