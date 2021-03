Ventimiglia: terminato il lavoro sui pozzi del Roya, l'acqua continuerà a sgorgare pulita dai rubinetti (Foto e Video)

Buone notizie, almeno per l’acqua che sgorgherà nei prossimi mesi e, soprattutto quest’estate, dai rubinetti delle case del comprensorio ventimigliese.

E’ infatti terminato nelle scorse ore il lavoro eseguito sui pozzi, il cui livello è tornato finalmente ottimo. Le acque del Roya, infatti appaiono ancora torbide. Ma, grazie al lungo lavoro, che era partito poco dopo l’esondazione del fiume, i pozzi sono stati riportati ad un livello che consente la captazione delle acque senza problemi, per poter portare il prezioso liquido nelle tubazioni del comprensorio e, quindi, dai rubinetti.

Già a dicembre si erano riscontrati problemi ai pozzi per quanto concerne l’aspirazione dell’acqua potabile dell’acquedotto italo-francese in località Porra e dove si trova il pozzo che serve Ventimiglia che lavora pescando l’acqua ad una profondità di 36 metri.

La falda è fangosa e gli ultimi sei metri ne erano colmi. Le pompe di aspirazione sono state sollevate di circa sette metri per garantire il trasporto di acqua pulita alle famiglie italiane e anche a quelle francesi poiché il pozzo conduce acqua fino a Nizza. Il Roya è classificato come uno dei fiumi più puliti della Liguria grazie alle sue acque cristalline. Come è noto, da Vievola, Tenda, San Dalmazzo, Breil e tutti i paesi della val Roya in territorio francese la strada è completamente interrotta e con lei la ferrovia. Il commissario francese delegato al ripristino della normalità e dunque della viabilità ha avviato circa una ventina di cantieri.

Lavori eseguiti a monte e che attivano un importante movimento terra ed ora il Sindaco Scullino esulta per il risultato ottenuto dopo la preoccupazione che aveva evidenziato nei giorni scorsi. Il primo cittadino, confermando che il Comune avrebbe provveduto (come accaduto) ai lavori, ha sempre sostenuto che, per il Roya serve una collaborazione economica dei governi italiano e francesi.

“Abbiamo rimosso 180 tonnellate di rifiuti – ha detto Sculluno - e c’è ancora la legna. Tutti i rifiuti dell’alta montagna arrivano a Ventimiglia. Ancora oggi contiamo una trentina di carcasse di auto provenienti da Tenda, Breil, San Dalmazzo, Fontaine. Il mio è un grido di dolore, è impensabile che la città da sola si faccia carico di tutti i rifiuti che arrivano dall’intera val Roya. Solo il 30% è in territorio italiano. Mi farebbe piacere che ci fosse la consapevolezza che ormai sono anni e anni che Ventimiglia fa da arrivo di tutti i rifiuti della valle. Continueremo col nostro lavoro, bisognerebbe però che ci aiutassero finanziariamente”.