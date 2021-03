Sanremo: dopo tanto tempo ha chiuso definitivamente il Kebab di piazza Colombo, a breve la demolizione (Foto)

Dopo tanti tira e molla è arrivata ai titoli di coda la lunga e complicata storia del ‘Kebabis Grill’ di piazza Colombo. Il Comune ha eseguito lo sfratto, dopo mesi e mesi di attesa.

Il Dpcm, infatti, aveva bloccato gli sfratti compresi quelli delle attività commerciali, norma che di fatto ha anche congelato la procedura per tornare in possesso dei locali del solettone, occupati ormai da tempo. Una lunga vicenda giudiziaria iniziata con la disdetta dell’affitto da parte del Comune nel 2017 e con il conduttore che mai ha abbandonato i locali. Poi la sentenza del tribunale di Imperia che, nell’ottobre del 2019, non ha convalidato la richiesta del Comune, sentenza che la Corte di Appello di Genova ha definitivamente ribaltato il 7 luglio di quest’anno.

Ora, una volta passato il Festival, il Comune potrà procedere con l’abbattimento della struttura, primo importante passo per la riqualificazione dell’area.