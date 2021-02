Montalto Carpasio: analisi negative, non è potabile l'acqua di località Tomena e Costa

Non è potabile da ieri l’acqua dell’acquedotto di Tomena e Costa a Carpasio, in Valle Argentina. L’ordinanza di non potabilità è stata emessa dal Sindaco, Mariano Bianchi, sulla base della relazione dell’Asl 1 Imperia dopo i campionamenti di martedì scorso.

Per bere l’acqua o per utilizzarla in preparazione di cibi o bevande, la stessa dovrà essere bollita. L’ordinanza rimane attiva fino a quando un nuovo prelievo, con il rientro alla normalità in fase di analisi, non sarà emanato dall’Asl 1 Imperiese.