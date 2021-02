Imperia: i quadri di Bernardo Asplanato donati all'AIFO dalla moglie Anna Maria Larcher

L'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau e in particolar modo il Gruppo AIFO di Imperia sono riconoscenti e felici di condividere la gioia per un evento di grande significato e di solidarietà concreta.

La stimatissima ed amata prof.ssa Anna Maria Larcher. che ha insegnato per lunghi anni ai Licei Scientifico e Classico di Imperia ed attivissima in ambito sociale e culturale, ha potuto realizzare il desiderio di suo marito, il grande pittore imperiese Bernardo Asplanato: donare le sue opere ad una associazione che le trasformasse in solidarietà vera, nel cambiamento di vita di tanti.

La conoscenza, la stima reciproca e la collaborazione tra la prof.ssa Larcher e Susanna Bernoldi, referente del Gruppo AIFO di Imperia, hanno portato all'atto notarile del Notaio Marco Re conclusosi il 15 febbraio ad Alassio con la presenza di Antonio Lissoni, Presidente AIFO, di Francesco Baldacci, Avvocato AIFO e delle due testimoni dell’atto, Ottavia Lagorio e Anna Maria Ferrari.

E’ profonda e condivisa la gioia di aver realizzato, con questo dono, la volontà del pittore e le parole di Raoul Follereau: "Amare è Agire!". AIFO ha ringraziato la prof.ssa Anna Maria Larcher per il suo gesto che esprime il grande amore per il marito e il rispetto per le sue volontà di solidarietà per chi è fragile e manca di diritti fondamentali come l’accesso alla salute.

"Possiamo affermare - evidenzia AIFO Imperia - che la bellezza delle opere di Bernardo Asplanato: quadri, litografie, opere su carta, è pari alla bellezza del gesto solidale che ha voluto compiere e di ciò che si potrà concretizzare con la loro vendita. Le opere si tramuteranno in diritti, salute e nuove possibilità di vita dignitosa per le persone che, nei paesi a basso reddito, beneficiano delle azioni AIFO".

L’associazione ringrazia anche la prof.ssa Ottavia Lagorio che ha accolto tutte le opere donate in uno spazio di sua proprietà per poterle conservare in attesa di trasformarle in solidarietà concreta: "Ripensando ad una delle frasi di Raoul Follereau, ispiratore di AIFO 'Il mondo non ha che due semplici destini: amarsi o scomparire', non abbiamo dubbi: Bernardo Asplanato e Anna Maria Larcher hanno scelto l'amore!"