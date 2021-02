71° Festival di Sanremo: conto alla rovescia verso la serata d’esordio, intanto proseguono le prove all’Ariston (Foto)

Si avvicina sempre più la serata d’esordio del 71° Festival di Sanremo e, tra l’hotel Globo e il Teatro Ariston, continua la spola di cantanti e ospiti della kermesse. Amadeus e Fiorello fanno da padroni di casa per i protagonisti che in questi giorni si stanno ritrovando a Sanremo per il primo grande evento della canzone italiana, nell’anno ‘nero’ per il mondo della musica live.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato, oltre ad Amadeus e Fiorello, anche tanti altri protagonisti del Festival: Fedez, Francesca Michielin, Bugo, i Måneskin, Nesli e molti altri.

Nei prossimi giorni le prove all’Ariston si intensificheranno sempre più nell’attesa di martedì 2, quando il 71° Festival di Sanremo, a suo modo unico nella storia, prenderà il via.