Sanremo: l’assembramento di ieri sera in via Gioberti costa 400 euro a sei giovani, il locale era in regola

L'intervento della Polizia Locale in via Gioberti

È di sei giovani identificati e sanzionati il bilancio dell’intervento di ieri sera da parte di Polizia e Polizia Municipale in via Gioberti. Un gruppo do giovani ha pensato bene di ritrovarsi nei pressi di un locale (regolarmente chiuso) in barba ai divieti vigenti e all’ultima ordinanza regionale.

L’intervento delle forze dell’ordine ha quindi permesso di identificare sei dei presenti che sono stati anche sanzionati con la multa da 400 euro.

La Polizia Municipale ha poi presidiato anche altre vie della città con particolare attenzione per via Martiri dove era stato segnalato un bar con presenza di persone all’esterno oltre l’orario consentito. In questo caso non sono state emesse sanzioni.