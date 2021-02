Ricerche tra Arma, Bussana e Sanremo ma anche a Bordighera e Ventimiglia per Marino Storchi (Foto)

Sono riprese in mattinata le ricerche di Marino Storchi. La guardia costiera e i vigili del fuoco stanno pattugliando la costa tra Bussana di Sanremo e la zona di Ventimiglia. Gli equipaggi sono tornati nuovamente in acqua quest'oggi dopo l'interruzione di ieri per le condizioni del mare. Il forte vento e le onde rendono più difficoltose le ricerche della persona scomparsa.

Non si hanno più notizie dell'82enne di Arma di Taggia da sabato quando la sua barca si è arenata senza nessuno a bordo, sulle spiagge del litorale di Bussana. Nelle mani dei militari della Guardia Costiera c'è anche una foto della barca, scattata per caso da un passante, poco prima di Bussana. Questo elemento ha permesso di collocare temporalmente l'accaduto ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla sorte dell'82enne. Nell'immagine non si vede nessuno a bordo ma è stata scattata circa 5 minuti prima che il mezzo fosse spinto a riva dal mare e si presume che fosse già senza guida.

Difficile stabilire che cosa sia accaduto a Storchi, persona molto conosciuta su Arma di Taggia. L'82enne nei giorni scorsi aveva appena montato il motore nuovo sulla sua barca e sembra che sia uscito in mare sabato proprio per provarla.