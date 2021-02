Dal Principato di Monaco: altri 15 casi di positività al Covid, tasso di positività al 4,75%

Altri 15 casi di positività al Covid, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a quota 1.885 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 54 le persone ricoverate oggi in ospedale di cui 12 in terapia intensiva. Sono 7 le guarigioni aggiuntive oggi per un numero totale di guariti che si attesta a 1.657. Sono 112 le persone in sorveglianza attiva.

Sono 5.310 i test (tra molecolari e antigenici) effettuati su pazienti residenti e non, tra il 15 e il 21 febbraio compresi. Il tasso di positività è del 4,75%, con il tasso di incidenza ( il numero di persone positive riportate su una base di 100.000) negli ultimi 7 giorni pari a 289,47.