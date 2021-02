Sanremo: offesa e insultata dal medico che avrebbe dovuto visitarla, il consigliere comunale Sara Tonegutti presenta un esposto in Procura

Arriverà sulle scrivanie della Procura della Repubblica quanto successo ieri mattina al consigliere comunale di Sanremo, Sara Tonegutti. Il fatto è accaduto all’interno di uno studio medico del centro dove la donna doveva svolgere alcuni delicati esami.

Già in stato di forte apprensione per l’imminente visita, una volta entrata nell’ambulatorio del medico, Sara Tonegutti si è accorta di aver dimenticato alcuni documenti relativi alle precedenti visite effettuate. Una ‘confessione’ che avrebbe generato l’ira del medico che la avrebbe quindi apostrofata umiliandola e insultandola pesantemente per la dimenticanza. Fino a rifiutarsi di fare l’esame invitando la paziente a prenotarne un altro.



La cosa per qualche minuto sarebbe rimasta all’interno dell’ambulatorio, ma quando la donna è uscita dalla stanza, anche altri presenti avrebbero assistito alle invettive del medico, situazione che non ha fatto altro che incrementare lo stato di alterazione dell’uomo.

Lo scenario non è migliorato quando Sara Tonegutti ha provato a chiedere informazioni alla reception per avere nome e cognome del medico che l’aveva appena apostrofata così pesantemente: l’addetta del centro medico si sarebbe rifiutata di fornire le generalità invitando a contattare l’Asl per avere ulteriori informazioni.



Basita e in lacrime per via dell’aggressione verbale subita, la paziente non ha esitato a presentare un esposto in Procura raggiungendo nel pomeriggio la caserma dei Carabinieri di Sanremo. La vicenda ora proseguirà nelle sedi opportune.