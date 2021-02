Imperia: controlli anti covid di Polizia e Polizia Locale nel cuore della città e tra i locali (Foto)

Gli agenti della Polizia e della Polizia Locale sono stati impegnati questo pomeriggio in una serie di controlli anti assembramenti nelle zone di Oneglia e Foce.

Massima attenzione specie alle vie del cuore di Oneglia dove spesso si creano assembramenti nella zona dei locali.



In zona Borgo Foce una donna è stata portata in caserma dai Carabinieri siccome si è rifiutata di fornire le generalità alle forze dell'ordine.

I controlli proseguiranno anche domani per verificare che le norme siano applicate in centro e non solo.