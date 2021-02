Ventimiglia: i ragazzi del corso Studio Autonomie e Lavoro Penelope alla Fondazione Ernesto Chiappori

I ragazzi del corso Studio Autonomie e Lavoro PENELOPE 1°anno di un percorso triennale, promosso dal Centro di formazione professionale ‘G. Pastore’ nella sede di Ventimiglia, all’interno delle ore dedicate al laboratorio di giardinaggio venerdì 18 febbraio, si sono recati presso la Fondazione Ernesto Chiappori per collaborare ad un progetto di riqualificazione dell’ampio giardino appartenente alla stessa fondazione.



“I ragazzi e i docenti sono sati accolti dal Presidente della Fondazione Domenico Martinetto e dalla Direttrice Federica Cozza. Il Presidente in qualità di agronomo si è gentilmente offerto per un sopralluogo del sito deputato alla riqualificazione e ha illustrato ai ragazzi le varie tipologie di alberi e piante presenti. Successivamente, i docenti hanno spiegato i metodi di potatura delle rose e l’utilizzo di vari utensili. Gli studenti hanno poi messo in pratica, con entusiasmo e con buoni risultati, ciò che hanno osservato. Gli appuntamenti proseguiranno settimanalmente. La Fondazione Chiappori ha risposto con entusiasmo al progetto e non si escludono ulteriori collaborazioni anche su altri laboratori.

La cooperazione del Centro Pastore con le realtà territoriali è fondamentale per integrare i percorsi formativi degli allievi alle realtà produttive del territorio”.