Coronavirus: il Ministro della Salute francese a Nizza per presentare le nuove misure contro l'epidemia

Mentre il tasso di incidenza di contagio al covid esplode in Costa Azzurra e batte il record a Nizza, il ministro della Salute francese Olivier Véran questo sabato si è recato sul posto per presentare le nuove misure per combattere l'epidemia nel dipartimento nizzardo.

"La situazione è particolarmente preoccupante a Nizza - ha detto Véran durante il briefing con la stampa di giovedì scorso. Secondo il tracciamento quotidiano, il tasso di incidenza nella città è di 751 casi ogni 100.000 abitanti, rendendo Nizza di gran lunga il comune più colpito in Francia.