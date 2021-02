Una 'stanza per gli abbracci' in memoria di Monica, moglie di Stefano Urso di ACEB, morta una settimana fa

Attraverso una campagna social è partita la commemorazione in memoria di Monica, la moglie di Stefano Urso di ACEB, scomparsa una settimana fa.

Nel post si ricorda Monica, donna dal cuore grande, che aveva un grandissimo desiderio: con ACEB avrebbe voluto donare la ‘stanza degli abbracci’ per una casa di riposo, poiché proprio non riusciva ad immaginare come un figlio non possa abbracciare una madre specialmente durante questo periodo. È possibile aiutare affinché questo nobile sogno, promosso da un’anima sensibile e altruista, possa essere realizzato.

La 'stanza per gli abbracci' è un sistema già molto utilizzato in molte strutture sanitarie di tutta Italia e permette, al tempo del covid, di non perdere il contatto fisico con i propri cari grazie a una membrana trasparente.

Tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto con una donazione libera, potranno telefonare al numero di ACEB 345 8517448.

Info su come donare su www.aceb-ets.com/come-donare