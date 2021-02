Sanremo: rinnovo delle concessioni per la vendita su aree pubbliche, la prima commissione dà l’ok alla proroga al 31 marzo

Il Comune di Sanremo estende al 31 marzo il termine ultimo per il prolungamento delle concessioni per la vendita sul suolo pubblico. L’argomento è stato al centro della riunione della prima commissione in programma questa mattina e presieduta dal consigliere comunale Marco Viale.

“Vogliamo dare una mano a quelle persone che sono rimaste fuori dall’ultimo termine del 31 dicembre per le domande del rinnovo delle concessioni - ha dichiarato l’assessore Mauro Menozzi - si tratta principalmente di operatori delle fiere che sono tutti di fuori Sanremo. Mancavano circa un’ottantina di soggetti. In questo modo vogliamo dare una mano anche su richiesta delle associazioni di categoria”.

Al termine della breve discussione la pratica è stata approvata e passerà, ora, alla discussione e alla votazione in consiglio comunale.