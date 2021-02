Coronavirus: cresce il tasso di positività (7,38%) e i positivi in provincia (96) ma calano i ricoverati

Numeri ancora elevati per la provincia di Imperia sui nuovi positivi mentre cresce anche il tasso di positività in Liguria, dopo i cali dei giorni scorsi. A fronte di 4.521 tamponi molecolari (oltre ai 3.205 antigenici rapidi), sono infatti 334 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in regione, uno ogni 13,53 pari al 7,38%.

In provincia sono stati 96 i nuovi positivi, in salita rispetto a ieri, mentre nel savonese sono 75, a Genova 117 e a Spezia 46. Un solo morto nelle ultime ore, in provincia di Spezia.

Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 888.441 (+4.521)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 81.505 (+3.205)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 74.873 (+334)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.768 (+64)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.108 (+38)

Savona 995 (+12)

Genova 2.575 (-4)

La Spezia 758 (+3)

Residenti fuori regione o estero 129 (+5)

Altro o in fase di verifica 203 (+10)

Totale 5.758 (+64)

Ospedalizzati: 600 (-29); 59 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 113 (-2); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 83 (-4); 11 (-) in terapia intensiva

San Martino - 146 (-5); 22 (-) in terapia intensiva

Galliera - 36 (-4); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-); 5 (+1 in terapia intensiva

Asl 4 - 40 (-2); 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 106 (-12); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.210 (-17)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 65.571 (+269)

Deceduti: 3.544 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.602 (+51)

Asl 2 – 1.023 (-9)

Asl 3 - 1.319 (+12)

Asl 4 - 371 (+15)

Asl 5 – 614 (-8)

Totale 5.929 (+61)

Dati vaccinazioni 18/2/2021 ore 16

Consegnati: 126.890

Somministrati: 95.350

Percentuale: 75%

Asl 1 - 12.579 dosi effettuate; 5.920 richiami; 244 oggi

Asl 2 - 16.948 dosi effettuate; 7.186 richiami; 216 oggi

Asl 3 - 23.945 dosi effettuate; 10.750 richiami; 1.046 oggi

Asl 4 - 9.717 dosi effettuate; 4.050 richiami; 300 oggi

Asl 5 - 10.707 dosi effettuate; 4.016 richiami; 336 oggi

Galliera – 3.293 dosi effettuate; 1.453 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.835 dosi effettuate; 2.225 richiami; 96 oggi

San Martino - 9.781 dosi effettuate; 4.106 richiami; 232 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 92.772; 40.161 richiami; 2.578 oggi