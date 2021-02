L'apertura di San Valentino costa cara a due ristoranti di Sanremo: multa e cinque giorni di chiusura

Due ristoranti chiusi per 5 giorni e sanzionati insieme a 49 clienti. E' il risultato del blitz di Polizia e Municipale di domenica scorsa, in occasione del San Valentino, tra alcuni ristoranti di Ventimiglia e Sanremo, rimasti aperti con la somministrazione ai tavoli a pranzo, attività non consentita considerato il passaggio dalla zona gialla ad arancione per la Regione.

Le Forze di Polizia, insieme alle Polizie Locali territoriali, sono intervenute a Sanremo nei due ristoranti aperti ed hanno identificato e multato 49 clienti, compresi i ristoratori, e provveduto a chiudere entrambi gli esercizi per 5 giorni.

A Ventimiglia, i 6 ristoratori che sono rimasti aperti in violazione alle norme sono stati successivamente identificati e raggiunti dalla multa. Gli atti sono stati poi trasmessi, per competenza, alla Prefettura per la valutazione della chiusura. Ad Imperia e Diano, invece, non si sono registrate aperture.