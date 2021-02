Ventimiglia: donata alla città un’ancora di 70 quintali, potrebbe essere installata in centro o nella zona del nuovo porto (Foto)

L’impresa ‘De Villa’ ha donato alla città è una meravigliosa ancora da 70 quintali appartenete in passato a una petroliera. La ditta l’aveva ritirata vent’anni fa e adesso ha scelto di offrirla a Ventimiglia.

L’oggetto sarà sottoposto a restauro e poi esposto in città, anche se il luogo esatto è ancora da definire. Ciò che è certo è che l’oggetto dal grande valore marinaro renderà maggiormente piacevole l’arredo urbano cittadino.

Il sindaco Gaetano Scullino ringrazia: “Grazie all’impresa De Villa per il dono molto gradito. Ventimiglia è una città marinara, l’ancora è bellissima, ora sarà lucidata e pitturata, poi collocata in città. Vedremo dove posizionarla, se su una rotatoria, in qualche giardino o in prossimità del porto”.