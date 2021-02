Bordighera: le opere dell’artista Marcello Cammi tornano a casa dopo il restauro (Foto)

Ritornano a casa alcune delle opere più belle dell’artista Marcello Cammi, dopo il restauro. Le opere saranno ricollocate nel giardino incantato, luogo pregno di magia, in cui l’artista aveva deciso di posizionare i propri lavori a favore di tutti, al servizio dell’arte. Quel luogo tanto caro e importante per i bordigotti.



Ad annunciarlo orgogliosamente è il sindaco Vittorio Ingenito: “Abbiamo fatto un importante investimento sul restauro di tante opere che si trovavano in uno stato di abbandono in alcune aree comunali. Le opere di Cammi sono state restaurate e adesso ritornano nuovamente in quello che era il giardino incantato, area dove Cammi voleva dare risalto al proprio lavoro. É uno degli altri interventi che portiamo a conclusione. Siamo soddisfatti. È stato un lavoro realizzato molto bene in un angolo molto caro a tanti bordigotti”.