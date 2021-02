Ventimiglia: ristoranti aperti a San Valentino, Scullino “I decreti si applicano e si rispettano, sono preoccupato per l’aumento dei casi e la variante inglese”

La chiusura obbligata nella giornata di San Valentino è stata una decisione che ha generato tutt’altro che amore, specialmente per il popolo dei ristoratori ventimigliesi che ha accolto la notizia improvvisa con non poco nervosismo. Sentimento tale che ha generato aperture dei locali, nonostante il Dpcm, in segno di protesta.

I ristoranti e attività già organizzate per la giornata con tanto di prenotazioni e ordini eseguiti hanno detto ‘no’ aprendo le loro porte ai clienti mossi dalla frustrazione di un momento che vede quella famosa ‘corda’ ormai tirata fino a sfilacciarsi.



Il conseguente intervento delle forze dell’ordine ha registrato naturalmente sanzioni secondo la legge, nei confronti dei trasgressori. Il provvedimento d’emblée da parte del governo è stato in realtà la goccia in un vaso già colmo di lacrime. La salute pubblica deve essere giustamente protetta affinché i cittadini e l’Italia possano uscire dalla situazione odierna, tuttavia il repentino posticipo ha scosso gli animi.



Il sindaco Gaetano Scullino ha esaminato la situazione e, preoccupato dalla variante inglese, rivolge un invito ai suoi concittadini: “I decreti si applicano e si rispettano, la salute pubblica è al primo posto e questo è fuori discussione. Invito tutti i miei commercianti ad attenersi scrupolosamente alle normative dei decreti emanati dal governo. Naturalmente questa decisione presa il giorno prima è un po’ il problema che è nato anche con lo sci: se un’attività apre non può chiudere il giorno dopo. Tuttavia, abbiamo rilevato che, sono stati in pochi quelli che ieri hanno aperto e probabilmente saranno sanzionati. Abbiamo sentito i dirigenti dell’Asl1, la situazione a Ventimiglia mi sta molto preoccupando per via dell’aumento dei casi. Invito nuovamente a fare attenzione, indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Segnalare e richiamare i più distratti. La variante inglese è terribile, i pronto soccorso sono pieni e quasi anche le terapie intensive. Tutti insieme dobbiamo cerchiamo di capire che il problema della salute pubblica è al primo posto in attesa delle vaccinazioni che inizieranno a breve”.



Dario Trucchi (Confcommercio Ventimiglia) commenta: “Come associazione di categoria seguiamo la linea della legalità e delle regole, stiamo facendo pressioni su altre strade per far approvare la possibilità di ripartire in sicurezza, aprire a pranzo e cena in zona gialla e solo a pranzo in zona arancione. C’è stato l’incontro anche di Fipe, Confesercenti, prima della caduta del governo, con il ministro Patuanelli, stavano prendendo in considerazione la richiesta. Il percorso che cerchiamo è quello della legalità. Avere un cronoprogramma per poi riaprire in sicurezza”.

Trucchi pensa ai colleghi e aggiunge: “Da imprenditore, è stata una mancanza di rispetto la chiusura anticipata di 24 ore il giorno di San Valentino. Non posso sostenere la protesta ma mi sento vicino ai miei colleghi che presi da un impulso non hanno seguito le regole. Credo sia un caso isolato dovuto alla rabbia e oggi infatti sono tutti chiusi. Non me la sento di puntare il dito contro dei ragazzi che hanno aperto per lavorare. Non siamo delinquenti, né untori, abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza imposte, riuscendo ad evitare assembramenti e facendo rispettare le distanze più che con l’asporto. Potevano essere più chiari, non giudico chi ieri ha aperto per lavorare”.