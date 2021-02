Genova: al San Martino isolata una variante sudafricana del Covid su una paziente di 25 anni

Il team dell’Unità Operativa di Igiene dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, diretto dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato la variante sudafricana del Sars-Cov-2, riscontrata su una paziente di 25 anni.

La giovane, rientrando in Italia, avrebbe fatto scalo aereo in un paese a rischio. La paziente, appartenente all’area della Asl 3 genovese, si è auto denunciata e si è auto isolata. Positiva dal 31 gennaio si è negativizzata l’8 febbraio scorso. Ad ora non sono stati rilevati casi secondari derivanti.