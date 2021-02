Sanremo: la famiglia di Suor Concetta Mostacciu ringrazia la comunità per l'affetto e la vicinanza

La famiglia Mostacciu ci ha scritto per ringraziare la comunità di Sanremo per la vicinanza mostrata, in occasione della morte di suor Concetta Mustacciu, contagiata dal Covid-19:

“La nostra cara Concetta ha seminato molto in tutti i luoghi dove ha vissuto la sua vocazione. In questi giorni di dolore e smarrimento per la sua improvvisa scomparsa, ci è stata di grande conforto la vicinanza mostrata dalle tante persone con le quali aveva costruito negli anni profondi legami. In particolare, desideriamo ringraziare le tante dimostrazioni di affetto ricevute dalla comunità di Sanremo, dalle celebrazioni e momenti di preghiera, agli articoli di stampa, fino alla condivisione di ricordi e pensieri collegati a Suor Concetta, suor Concy per molti. Suor Concetta è ora sepolta, come desiderava, nel cimitero di Sedini, suo paese natale in Sardegna. Paese dove nell'ottobre 2019 aveva voluto festeggiare con la comunità i suoi 50 anni di professione religiosa. Ringraziamo coloro che hanno contribuito con generosità alle spese di trasporto della salma. Serberemo sempre nel cuore il vostro affetto”.