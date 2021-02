Milano-Sanremo 2021: a rischio la salita del Poggio? La strada è ancora chiusa per il rischio cedimento e mancano solo 37 giorni alla Classicissima (Foto)

Ci sarà la salita del Poggio alla Milano-Sanremo 2021? La Classicissima di Primavera torna di attualità in questi giorni sia per il continuo confronto tra Comune ed RCS per la data (al momento è fissata per il 20 marzo), sia per i lavori che da giorni stanno interessando l’imbocco di via Duca d’Aosta, all’intersezione con l’Aurelia, proprio l’inizio del mitico Poggio.

Qualche giorno fa il Comune è stato costretto a chiudere la strada per via dei continui movimenti del terreno in una zona che da anni vede lo spostamento della collina e che necessiterebbe di interventi milionari per la messa in sicurezza. Il muro di contenimento sull’Aurelia mostra palesemente i segni dei continui smottamenti e, oggi, la ditta ‘Geo Tecna’ di Finale Ligure è sul posto proprio per la verifica di tutti i sistemi installati per il contenimento.

Stando alle condizioni del muro viene difficile ipotizzare una imminente riapertura. Servono lavori che, però, il Comune deve concordare con Anas, ente responsabile di quel tratto di strada.

Ma intanto il tempo stringe. All’orizzonte c’è l’edizione 2021 della Milano-Sanremo, attualmente fissata per sabato 20 marzo. La strada sarà ripristinata per quella data?