Ventimiglia: ruba un superalcolico e uno smartphone ma viene fermato da un ausiliario con mosse di arti marziali

Ruba un superalcolico in un supermercato del centro e, per fuggire dal negozio, spinge un dipendente che si era accorto del furto e tentava di fermarlo.

Si tratta di un 20enne della Guinea che, appena uscito dal negozio, ha anche colpito un passante, rubandogli uno smartphone, sfilandolo dalla tasca posteriore dei suoi pantaloni. A quel punto, un ausiliario del traffico casualmente presente, forte delle sue conoscenze nelle arti marziali, è intervenuto rendendolo inoffensivo, ma solo dopo essere stato a sua volta colpito dalla reazione del malvivente.

L’arrivo degli agenti di Polizia è stato immediato e hanno provveduto all’arresto del giovane. Aveva precedenti penali e su di lui gravava già un’espulsione. Il processo per direttissima si è svolto oggi e il 20enne è stato condannato a due anni oltre a 400 euro di multa. Per lui l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia ha attuato la procedura per la sua seconda espulsione dal territorio nazionale.