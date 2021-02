Sanremo commemora la Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe (Foto)

Il Comune di Sanremo ha commemorato questa mattina la Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ad accompagnare il vice sindaco Costanza Pireri, oltre al gonfalone del Comune, anche le associazioni cittadine che ogni anno partecipano alla cerimonia che prevede la posa di una corona di fiori ai piedi della targa, all’imbocco di via Martiri delle Foibe all’incrocio con via San Francesco.

Questa mattina anche una delegazione cittadina di Fratelli d’Italia ha commemorato la data con un mazzo di fiori deposto alla presenza dell’assessore regionale Gianni Berrino.