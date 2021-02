CappottoMio, l’isolamento termico a cappotto per i condomini e villette, targato Eni gas e luce

CappottoMio di Eni gas e luce è un progetto finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali e villette unifamiliari in grado di ridurre i consumi energetici del 30-50%. Si tratta di una soluzione tecnologica efficace ed efficiente per ridurre le dispersioni termiche degli immobili condominiali.

CappottoMio è stato lanciato nel 2018 ed è frutto della collaborazione tra le diverse professionalità della società energetica e i suoi partner. Fin dall'inizio, il suo obiettivo è stato quello di accelerare la riqualificazione energetica, garantendo risparmio, sicurezza e comfort abitativo. Il servizio prevede oltre all’isolamento termico delle pareti, anche l’adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali e gli interventi di consolidamento antisismico.

Il cappotto termico, detto anche isolamento a cappotto, consente di ridurre gli sprechi, usando l’energia in maniera più efficiente. Il procedimento consiste nel realizzare una serie di strati isolanti da applicare sia all'esterno che all'interno andando così a coibentare le pareti dell'intera abitazione. Oltre al cappotto termico, si può chiedere consulenza a Eni gas e luce anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, impianti termici o se si effettuano consolidamenti anti sismici. Si tratta, in sostanza, di un’assistenza che guida i clienti in tutte le fasi di rinnovamento.

CappottoMio è accessibile a tutti perché dal 2020 è possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Bonus Fiscale – Decreto Rilancio 2020 e quindi ottenere fino al 110% di detrazioni fiscali sui diversi servizi volti all’efficientamento energetico, con la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura.

Guarda il (Video).

Il Decreto Rilancio prevede, tra le altre la possibilità, di portare in detrazione al 110% alcune spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici se associati ad uno degli interventi trainanti (cappotto termico, riqualificazione degli impianti e consolidamento antisismico); per impianti e centrali termiche esistenti con l’installazione di sistemi di termoregolazione e adeguamento degli impianti già esistenti alla normativa vigente; per interventi antisismici per il consolidamento grazie all’installazione di dispositivi ad hoc, all’utilizzo di materiali che rinforzino la struttura portante, al consolidamento delle murature e delle fondamenta. Si tratta, in sostanza, di un’assistenza che guida i clienti in tutte le fasi: dalla progettazione dei lavori agevolabili con il bonus 110 alla pratica di cessione del credito.

La detrazione fiscale al 110% per il cappotto termico è valida per i lavori effettuati nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e fruibile in cinque rate dello stesso importo.

Sul portale Eni gas e luce è possibile visionare tutte le fasi in cui l’utente che aderisce a CappottoMio riceve assistenza per:

delibera dell’assemblea condominiale per i lavori del bonus 110; preparazione dei documenti per l’avvio della pratica del super bonus; avvio dei lavori con impresa edile partner di Eni gas e luce; cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori; supervisione sull’andamento dei lavori trainanti e sul rispetto dei requisiti per il bonus 110; asseverazione finale a chiusura cantiere.

In base al tipo di intervento agevolato con il super bonus 110%, verrà riconosciuto un tetto massimo di spesa. Anche chi non rientra nel bonus 110%, potrà accedere ai servizi CappottoMio e ricevere assistenza per le pratiche relative ad altri bonus fiscali.