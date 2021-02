Vaccini in farmacia: si attende una decisione della Regione, ma intanto l’Associazione dei Titolari si dice disponibile

In Piemonte il vaccino di AstraZeneca si potrà fare anche in farmacia. L’accordo tra Regione e associazione di categoria ha permesso una svolta nel piano di vaccinazione che, quando saranno disponibili più dosi conservabili in un normale frigorifero, darà una notevole accelerata al piano nazionale. E in Liguria?

Tutto, per il momento, sembra fermo. Per il momento si parla soltanto di ipotesi di prenotazione in farmacia, mentre per l’ipotesi somministrazione ancora tutto tace. E dire che da parte della categoria la disponibilità non manca.

Lo accenna ai nostri microfoni il neo presidente dell’Ordine dei Farmacisti, Graziano Colombo e lo ribadisce il presidente provinciale dei ‘Titolari di Farmacie’, Elvio Barla: “La Regione deve ancora fare delle scelte in merito, ma penso che laddove ci siano gli spazi si possa fare. Non so come si farà a vaccinare 60 milioni di italiani, quindi non basteranno solo la buona volontà e i gazebo. La Legge Finanziaria lo prevede e penso che si debba trovare una soluzione, anche se ora siamo nell’incertezza per via dell’assenza di un governo”.

“Servirà confrontarci con la Regione per capire se ci sono delle soluzioni alternative, un discorso che si dovrà affrontare nel momento in cui ci sarà la disponibilità dei vaccini che siano facilmente maneggiabili senza temperature molto basse - conclude Barla - tutti siamo tesi al raggiungimento di un risultato, vedremo come e quando”.