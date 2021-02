Sanremo: il sindaco Biancheri a RTL tra Festival e politica “Auspicabile che si formi un governo”

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, è intervenuto questa mattina ai microfoni di RTL, intervistato a ‘Non stop news’ condotto da Enrico Galletti, Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi.

Il tema principale è stato il Festival di Sanremo con il primo cittadino che ha ribadito quanto già dibattuto nei giorni scorsi in merito all’attesa sulla pronuncia del Comitato Tecnico Scientifico che dovrebbe arrivare entro il fine settimana.

Immancabile anche il riferimento alle cronache di palazzo in arrivo in queste ore da Roma con Biancheri che ha auspicato la formazione di un governo per dare stabilità in risposta alla domanda di Pierluigi Diaco sul primo Festival dell’era Draghi.