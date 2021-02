Mostra dell'artista ventimigliese Andrea Iorio nei prossimi due weekend nel Principato di Monaco

Sarà inaugurata sabato prossimo, nel Principato di Monaco, la mostra personale dell’artista ventimigliese Andrea Iorio che approda a Montecarlo dopo aver esposto in Italia, Polonia e Francia.

Saranno esposti i lavori più rappresentativi della carriera del giovane artista ventimigliese che utilizza diversi mezzi quali la fotografia, la pittura, la scultura e il video. La mostra si intitola "Thir(s)ty" come gioco di parole in inglese tra 30 (età dell'artista) e la parola ‘sete’ (in inglese) perchè, come dice l'artista, la sua è una sete continua di arte.

La mostra sarà aperta sabato prossimo e 13 febbraio dalle 14 alle 18.30 e le domenica 7 e 14 dalle 9 alle 18.30, alla Galleria L'Entrepôt al 22 di rue de Millo. Saranno seguite tutte le norme e saranno assunte tutte le precauzioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 e per questo non sono previsti inaugurazione e rinfresco.

La mostra è organizzata in collaborazione con Art-Box.Store e con Daniel Boeri della Galerie L'Entrepôt.