Ospedaletti: crollano calcinacci sulla caserma dei Carabinieri, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco in serata per il crollo di calcinacci sulla caserma dei Carabinieri di Ospedaletti.

Per fortuna non si registrano feriti, ma solo danni materiali. Stando a quanto si apprende pare che a crollare sia stata la porzione di un terrazzo superiore.

Durante le operazioni per la messa in sicurezza dello stabile la strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni. Serviranno ora le verifiche statiche per valutare le condizioni della struttura.