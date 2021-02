Da lunedì chiusa per lavori la strada tra Pigna e Carmo Langan, si passerà solo dalla Valle Argentina

Scattano lunedì prossimo i lavori sulla strada Provinciale 65 tra Pigna a Carmo Langan. Si tratta di lavori di palificazione dopo la frana al Km 2, sul territorio del Comune di Castelvittorio. Per raggiungere Colle Melosa, località che vede da diverse settimane molti turisti ed appassionati di montagna, l’unica via d’accesso sarà quella che passa da Molini di Triora.

Non si potrà quindi più utilizzare la provinciale che sale da Pigna per arrivare a Melosa, ma si dovrà per forza transitare dalla Valle Argentina e, poco prima di Molini svoltare per Langan. Già nei giorni scorsi il Sindaco di Pigna aveva lanciato un allarme per la sicurezza a Melosa, visto l’afflusso massiccio di escursionisti.

Ora sarebbe opportuno, vista la chiusura da lunedì della strada in Val Nervia, un controllo delle auto da Molini, per evitare problemi, soprattutto nel weekend.