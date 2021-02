Ventimiglia: affidati i lavori per la pedonalizzazione di via Biamonti e via Ruffini, costeranno 610mila euro

Momento importante per il futuro del centro di Ventimiglia. Sono infatti stati affidati i lavori per la pedonalizzazione di via Biamonti e via Ruffini, oltre all’allargamento del tratto di marciapiede di via Roma.

Si tratta di lavori che sono particolarmente attesi per la città di confine che, negli intendimenti dell’Amministrazione, vuole trovare luoghi da pedonalizzare per rendere più vivibile la zona commerciale. Il tutto in virtù della realizzazione di circa 1.200 posti auto, che saranno disposizione a breve sulle ex aree ferroviarie.

Ventimiglia vuole farsi trovare pronta agli appuntamenti commerciali e turistici dei prossimi anni, pensando anche all’apertura del porto di ‘Cala del Forte’. E oggi affida alla Comar Srl di Imperia, per un importo di poco superiore ai 610mila euro, per la pedonalizzazione delle due vie.

“La città cambierà l’immagine – ha commentato il Sindaco Gaetano Sculluno – e sarà sicuramente più accogliente e ordinata”.