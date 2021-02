Taggia: l'Amministrazione conferma almeno fino al 31 marzo l'allargamento dei dehors per i locali

L’Amministrazione di Taggia ha prolungato fino al 31 marzo la possibilità di ampliare i dehors a favore delle attività commerciali sul territorio cittadino, che era terminata il 31 dicembre scorso. La decisione è stata presa in relazione al prolungarsi dell’emergenza Covid e per consentire ai titolari di dehors di poter disporre di un numero congruo di tavoli, pur mantenendo il distanziamento previsto dalle normative.

Chi sta già usufruendo dell’allargamento dei dehors, secondo le domande fatte in Comune per la decisione presa già nei mesi scorsi dall’Amministrazione, non dovrà fare nulla mentre, chi vuole ampliare i propri spazi, potrà farne richiesta per via telematica.

“Con questa delibera – evidenzia la Giunta tabiese - abbiamo deciso di continuare a sostenere le attività economiche concedendo questa possibilità attraverso una procedura snella. Crediamo, visto l’esito che reputo positivo dell’iniziativa sin qui intrapresa, che quanto stabilito possa continuare ad essere un aiuto significativo per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali del nostro territorio, alla luce delle stringenti prescrizioni normative cui devono sottostare”.

Non è da escludere che, con il prosieguo dell’emergenza Coronavirus, nel mese di marzo l’Amministrazione torni sull’argomento, per prolungare ancora il provvedimento con una nuova delibera, anche per la primavera e l’estate.