Imperia: secondo viaggio fotografico per scoprire le bellezze e le ricchezze del territorio

Eccoci al nostro secondo viaggio attraverso la fotografia per scoprire le bellezze e le ricchezze del nostro territorio. Una ricchezza particolare ed esclusiva di alcune regioni è il mare. Il mare è quell’immensa distesa di acqua che, se osservata con attenzione, induce a riflettere. La sua sconfinatezza e grandezza stupiscono, ma allo stesso tempo intimoriscono.

Da quando ha cominciato a navigare, l’uomo ha sviluppato un rapporto particolare con il mare, conoscendolo in parte e servendosene per migliorare la propria vita. La sua visione è sublime ma anche spaventosa, in quanto essendo vasto e profondo, non permette all’uomo di conoscerlo perfettamente. Per questo si può parlare di una ambivalenza del mare: da una parte esso rappresenta la vita, dall’altra però il suo lato sconosciuto simboleggia qualcosa di inarrivabile e misterioso.

Nella nostra Liguria, e in particolare nella nostra città, il mare assume un ruolo di assoluta primarietà, in quanto racchiude in sé parte della nostra storia e delle nostre tradizioni. La riflessione a cui ci porta questo viaggio, parte proprio da una sua attenta osservazione. Una passeggiata sulla spiaggia, una corsa sul molo, un’escursione tra le logge di santa Chiara, ma anche semplicemente uno sguardo dalla finestra o dal terrazzo.

Il mare è come uno specchio in cui si riflette la vita di ciascuno di noi, dove lasciando tutto alle spalle, volgiamo lo sguardo verso l’infinito. L’infinito attrae l’uomo, che cerca di superare i propri limiti guardando oltre la realtà conoscitiva e, possedendo la ragione in quanto essere pensante, ha la facoltà di andare oltre ciò che è tangibile. Quell’immensa distesa di acqua diviene allora un modo per conoscere sé stessi e per andare oltre il conoscibile, seguendo quel continuo desiderio che porta verso l’infinito. Affermava Cristoforo Colombo, che “la lingua non è sufficiente a dire, e la mano a scrivere, tutte le meraviglie del mare”.

Nella nostra città, vi è un posto in cui è possibile osservare il mare in tutta la sua maestosità, incorniciato dal borgo più antico di Porto Maurizio, alle cui spalle si trovano i monti. Il Parasio, centro storico medievale di Porto Maurizio, è uno dei luoghi più particolari e caratteristici della nostra città, i cui monumenti e chiese divengono testimoni viventi della nostra storia locale. Ad attirare subito l'attenzione è il Duomo di Porto Maurizio, la chiesa più grande della Liguria, che si erge maestoso tra antichi palazzi, accogliendo continuamente i fedeli che vi si recano. Sopra il mare, appoggiate sulle bastionate e il torrione delle antiche mura, vi sono le logge di santa Chiara, che offrono uno dei panorami più affascinanti della città.

Sulla sommità del convento di santa Chiara, possiamo osservare la statua della santa che rivolta verso il mare, tenendo l’Ostensorio tra le mani, protegge la città e tutta la vallata. Il suo sguardo profondo e distante fa ricordare una sua frase: “Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua anima nello splendore della gloria”. Da non dimenticare anche l’oratorio di san Pietro, il più antico edificio religioso della città, situato come nave pronta ad essere varata.

Ma le bellezze del Parasio sono davvero molte, e a renderle uniche è la natura circostante: il mare, le colline e le montagne sullo sfondo. Un nuovo viaggio è cominciato, un viaggio che parte dal mare e che giunge direttamente al cuore, perché a volte, come affermava Chesterton “C'è una strada che va dagli occhi al cuore senza passare per l'intelletto”.