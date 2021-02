Sanremo: la CIA interviene sulla questione degli spazi al Mercato dei Fiori

Anche la CIA di Imperia, per voce di Mariangela Cattaneo vicepresidente con delega sul florovivaismo, interviene in merito alla difficoltà degli operatori del mercato dei fiori a svolgere il loro lavoro a causa degli spazi sempre più ridotti al Mercato dei Fiori di Valle Armea.

"In seguito al trasferimento delle scuole nel complesso in valle Armea, per rispettare le norme antincendio, si è dovuto transennare una buona parte del plateatico antistante al Deposito del mercato, con la conseguenza di ridurre lo spazio adibito alla movimentazione del prodotto che confluisce al mercato per la vendita in tutte le sue forme. E' necessario ricordare - prosegue Mariangela Cattaneo - che i produttori floricoli hanno contribuito alla costruzione del mercato dei fiori e oggi non meritano di essere trattati in questo modo, relegandoli in spazi assolutamente non sufficienti e, se il problema lo si sente ora che siamo in pieno inverno, non oso pensare cosa succederà in primavera, quando ci sarà molto più prodotto.