Ospedaletti: ad aprile inizieranno i lavori previsti sulla pista ciclopedonale e sul Piazzale a Mare

L'Amministrazione Comunale di Ospedaletti sta proseguendo il compito relativo ad iniziative e stesura bandi finalizzati alla realizzazione di progetti destinati a migliorare la qualità della vita per residenti e turisti.

Entro la metà del prossimo mese di aprile potranno iniziare i lavori previsti sia sulla pista ciclopedonale che sul piazzale al Mare. A tal proposito si attende l'esito della Vas (Valutazione ambientale strategica) per dare il via ai lavori del 1° lotto che riguardano i due moli del Piazzale al Mare e il ripascimento del tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare privato La Scogliera e lo stesso Piazzale al Mare.

Altro intervento in itinere è quello che riguarda il Rio Crosio: per avviare i lavori si attende l'autorizzazione della Regione Liguria per predisporre il bando relativo che sarà redatto dal Comune di Ospedaletti. Dice il Sindaco Daniele Cimiotti: “Nonostante il forte rallentamento generato dal Covid ed una burocrazia intricata, l’Amministrazione continua a dare concretezza al programma elettorale, anche grazie al forte sostegno della Regione e del Governo”.