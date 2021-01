Festival di Sanremo: ecco il protocollo per cantanti e staff, tamponi in piazza Colombo e no al 'Red Carpet'

E’ stato sottoscritto dalle associazioni musicali un protocollo che prevede le linee guida per i cantanti e il loro staff, in occasione del prossimo Festival di Sanremo.

Come evidenziato dalla rivista del settore ‘Rockol’ dovranno eseguite un tampone molecolare prima della partenza e, quindi, i tamponi rapidi da sostenere ogni giorno durante la settimana di Festival. All’interno del teatro è prevista la presenza dei soli addetti ai lavori e le interviste con la classica attività di promozione con radio, tv e giornali, potrà avvenire solo via telefono o web.

Il protocollo è stato firmato da AFI, FIMI e PMI, e prevede tra l’altro l’allestimento di alcune tende in piazza Colombo (a pochi metri dall’Ariston) dove verranno svolte le operazioni mediche per i tamponi rapidi che, oltre ai cantanti, saranno fatti ance a: direttori d’orchestra, fonici, operatori accreditati, staff, trucco e parrucco, video maker, fotografi e altri.

Gli alberghi dove alloggeranno cantanti e staff dovranno fornire l’accesso all’interno ai soli accreditati ma le interviste si dovranno svolgere on line e, quindi, gli hotel dovranno fornire gli spazi da dove verranno effettuate. Secondo il protocollo non sono previste attività promozionali ‘in presenza’ e, tra l’altro è escluso il ‘Red Carpet’ ma anche esibizioni o servizi fotografici e televisivi esterni.

Sono infine previste prove ‘scaglionate’ per evitare assembramenti all’interno dell’Ariston mentre è stata chiesta la creazione di una stanza ‘on line’ per le votazioni in luogo della presenza fisica dei giornalisti in sala stampa.