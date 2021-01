Ventimiglia: rapina ai danni di un 18enne, nella notte operazione lampo della Polizia. Fermati due tunisini per rapina e lesioni

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno denunciato due tunisini, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso e lesioni.

L'altra sera sera la vittima, un migrante anch’esso tunisino, aveva denunciato i fatti, chiedendo aiuto agli agenti. Subito dopo l’aggressione il giovane, 18 anni appena compiuti e ancora impaurito e dolorante, era andato in Commissariato, raccontando di essere stato malmenato e derubato di tutti i suoi averi (un telefono cellulare, uno zaino contenente scarpe e indumenti, un orologio, un occhiale e 240 euro).

Secondo la ricostruzione l’aggressione è avvenuta in piena notte a Grimaldi Inferiore, in una rientranza del marciapiede della via Aurelia, vicino al confine di Ponte San Luigi. I rapinatori hanno agito in concorso tra loro e con un terzo complice che è tuttora ricercato dalla Polizia. E’ probabile che la vittima avesse ingenuamente creduto alla promessa dei connazionali, incontrati a Ventimiglia, di accompagnarlo oltre frontiera in cambio di denaro.

La velocissima indagine, partendo dalla descrizione fornita dal derubato e proseguita con l’analisi di tutti i sistemi di videosorveglianza e la ricerca su strada, ha portato ai due che sono stati riconosciuti dal 18enne. Sono stati trovati in possesso di una parte della refurtiva che è stata recuperata e riconsegnata. Ora la Polizia sta compiendo accertamenti per verificare l’eventuale responsabilità degli indagati, anche in merito all’occupazione abusiva in un’abitazione privata di Grimaldi che si trova vicino al luogo dove si è consumata l’aggressione.

L’episodio segue di pochi giorni altri due interventi dello stesso tipo nel centro cittadino, anche in quel caso segnalati alla Polizia come risse ma poi risultate aggressioni ai danni di singoli migranti: in tutti i casi, i responsabili dei reati sono stati individuati e denunciati.

La Polizia sottolinea l’importanza di una tempestiva consegna alle forze dell’ordine di eventuali video riprese casualmente realizzate da cittadini se potenzialmente utili alle indagini, ricordando che è indispensabile, per consentire un pronto intervento, la segnalazione nell’immediatezza del fatto al 112.