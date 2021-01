Imperia: nuova udienza stamane per il processo sulle autopsie fantasma, ascoltati alcuni testimoni

Nuova udienza, questa mattina in tribunale a Imperia, in relazione all’inchiesta sulle presunte autopsie fantasma, per la quale sono 139 i certificati necroscopici incriminati.

Il procedimento per falso in atto pubblico vede imputati i medici del reparto di medicina legale dell’Asl 1 Jean Claude Orengo, Sandra Maria Motrini Gherardi, Giuseppe Garo e Alessandro Zaccheo, accusati di falso in atto pubblico; gli addetti alle camere mortuarie Francesco Esposito, Francesco Rosato e Liliana Allaria, titolare di un’agenzia funebre, questi ultimi accusati di concorso in falso.

Questa mattina sono stati ascoltati i testimoni dell’accusa, ovvero alcuni parenti di persone decedute e agenti di diverse agenzie di pompe funebri. La prossima udienza è fissata per il 26 febbraio, quando saranno ascoltati i medici legali. La sentenza, presumibilmente è prevista tra aprile e maggio.

Il giudice del processo è Marta Maria Bossi, mentre i difensori sono: Erminio Annoni, Andrea Artioli, Alessandro Mager e Andrea Rovere.