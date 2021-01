Sanremo: domani mattina, stop alla circolazione sull'Aurelia nel pressi di via Duca D'Aosta

Dalle ore 8 di domani (e sino al termine dei lavori) il tratto della via Aurelia a Sanremo, nei pressi di via Duca D'Aosta, sarà interrotto al transito veicolare per indagini georadar sul sedime stradale. È prevista la presenza di movieri per indicare la chiusura della strada in corrispondenza della rotonda di Valle Armea e all’altezza dello stadio comunale.



Scaricabile l'ordinanza QUI.