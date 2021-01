Sanremo: tombini a rischio cedimento in via Nino Bixio, strada chiusa e intervento in corso (Foto)

I due chiusini della parte finale di via Nino Bixio a Sanremo sono a rischio cedimento e, per questo, è stato necessario interrompere la strada con una Ordinanza di urgenza, per consentire i lavori.

L’intervento prevede il ripristino dei due chiusini e la loro messa in sicurezza. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha provveduto alla chiusura della strada mentre gli operai del Comune e di Rivieracqua hanno da poco iniziato l’intervento.

Secondo quanto appurato dai tecnici intervenuti i chiusini potevano cedere da un momento all'altro, al passaggio di un'auto.