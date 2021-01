La previsione di Marco Mela (direttore prevenzione Asl): “Per l’estate contiamo di vaccinare almeno l’80% della popolazione” (Video)

“Ci auguriamo con l’estate di chiudere gran parte della campagna di vaccinazione anti Covid, per ripartire da settembre con un anno diverso”. A parlare è Marco Mela, Direttore del Dipartimento Prevenzione – Struttura Complessa Igiene Pubblica della ASL1, ospite ieri sera della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’. Dallo scorso 27 dicembre ad oggi sono state somministrate oltre 6000 dosi, secondo un crono programma preciso.

“Siamo partiti con i dipendenti Asl e con gli ospiti ed il personale delle strutture residenziali per gli anziani - ha spiegato - abbiamo poi allargato la vaccinazione al personale sanitario libero professionista e alle strutture con disabili e pazienti psichiatrici. L’adesione è stata più che buona. Abbiamo ora quasi terminato le prime dosi e sono iniziate le seconde. Pensiamo di finire questo primo gruppo, che con le due dosi avrà quindi una protezione al 95%, per la metà di febbraio. Non abbiamo avuto effetti collaterali gravi. Non appena avremo a disposizione una maggiore quantità di vaccini passeremo alla seconda fase con gli over 80, che in provincia di Imperia sono 20 mila, per i quali ci vorrà un mese e mezzo per somministrare a tutti la prima dose ed altrettanto per la seconda. Il grande lavoro verrà poi quando dovremo vaccinare il grosso della popolazione. Per ora si può somministrare sopra i 16 anni, ma a breve potremo anche vaccinare sopra i 12 anni, allargando quindi alla popolazione scolastica. L’idea è quella per l’estate di vaccinare almeno l’80% della popolazione della provincia di Imperia, pari a circa 140 mila persone”.

Intanto proseguono le analisi per individuare i luoghi idonei dove organizzare la vaccinazione di massa. “Se rimarrà questo tipo di vaccino, come credo, bisognerà trovare tre poli per i rispettivi tre distretti dove convocare le persone – ha detto Marco Mela – le scelte potrebbero essere per Imperia il Palasalute, per la zona di Sanremo il Mercato dei Fiori oppure l’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia, per il ponente l’ospedale di Bordighera o un’altra struttura. Se invece dovessimo già avere, ma non penso, i nuovi vaccini in monodose più facilmente conservabili, potremo consegnarli ai medici di famiglia per attuare una specie di campagna antinfluenzale bis”.

